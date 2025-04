Cantor Rubby Pérez morre após desabamento de teto em discoteca

© Instagram/Rubby Pérez

O cantor Rubby Pérez, de 69 anos, é uma das vítimas do desabamento do teto de uma discoteca na República Dominicana, na noite desta terça-feira (8).

O artista estava se apresentando no palco da casa noturna Jet Set, em Santo Domingo, quando aconteceu a tragédia que provocou, até agora, 98 mortos e deixou mais de 160 feridos.

Rubby era cantor de merengue e, entre as músicas mais conhecidas, estão: 'Buscando Tus Besos', 'Dame Veneno' e ainda 'Enamorado De Ella'.

No momento do desabamento encontravam-se cerca de 300 pessoas no local.

Leia Também: Teto de discoteca desaba na República Dominicana; há pelo menos 15 mortos