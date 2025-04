Davi Brito diz que namorada pede tempo da relação após anúncio de gravidez

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No mesmo dia em que anunciou nas redes sociais que vai ser pai pela primeira vez, Davi Brito, campeão do BBB 24, disse que ele e a namorada estão dando um tempo.

O ex-brother afirmou que a cirurgiã dentista Adriana Paula passa por um momento complicado por causa da gestação. "É o momento dela, quer ficar sozinha, dar um tempo, respirar, raciocinar o que está acontecendo."

Os dois também deixaram de se seguir no Instagram. Davi também trava uma disputa na Justiça com a ex-namorada, a influenciadora digital Mani Reggo, com quem se relacionava quando entrou no reality.

Ela conseguiu na Justiça o reconhecimento, em primeira instância, de sua relação estável com ele, que durou um ano e seis meses. Com isso, ela terá direito a parte dos prêmios conquistados pelo baiano.

Davi pode recorrer da decisão. Ao todo, Mani pode ter direito a R$ 3 milhões, incluindo o prêmio final e outras provas vencidas pelo ex-brother durante o confinamento. Tudo vai depender do cálculo feito pela Justiça.

Entre os bens estão dois carros avaliados em R$ 700 mil e a quantia final paga, de pouco mais de R$ 2,3 milhões.