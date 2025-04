Harvey Weinstein se compara a Justin Baldoni em ataque ao New York Times

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Harvey Weinstein, que já teve uma das maiores carreiras de Hollywood antes de ser acusado de estupro, criticou o jornal americano The New York Times por publicar uma denúncia contra Justin Baldoni, ator e diretor de "É Assim que Acaba".

Baldoni foi acusado por sua colega de elenco, Blake Lively, de assédio sexual e de orquestrar uma campanha difamatória contra ela. A denúncia, publicada em dezembro de 2024, iniciou uma batalha judicial entre os atores.

"Ver Justin Baldoni tomar medidas legais contra o New York Times e seus repórteres -acusando-os de manipular comunicações e ignorar evidências que contrariavam as alegações da Sra. Lively- me atingiu profundamente", afirmou Weinstein ao portal de notícias americano TMZ.

"Isso trouxe de volta tudo o que experimentei quando o The Times publicou sobre mim em 2017. Eles fizeram a mesma coisa: selecionaram o que se encaixava na história deles e ignoraram contextos e fatos críticos que poderiam ter desafiado a narrativa."

Durante o movimento #MeToo, em 2017, uma série de mulheres denunciaram Weinstein por assédio sexual. O The New York Times publicou uma reportagem que acusava o produtor de comprar o silêncio de suas vítimas.

Uma das jornalistas que assinou o texto que acusa Baldoni, Megan Twohey, também foi uma das principais repórteres envolvidas na cobertura do escândalo de Weinstein.

"Eu deveria ter me levantado e lutado naquela época. Deveria ter tido a coragem de falar sobre a forma como a verdade foi distorcida. Esse fracasso ainda me assombra", diz o produtor. "Estarei acompanhando este caso de perto -ele importa para qualquer um que já esteve no lado receptor de uma derrubada midiática, e ainda mais para alguém que teve que pagar um alto preço legal."

Weinstein foi condenado por estupro e outros crimes sexuais, tanto em Los Angeles quanto Nova York. Ele está na prisão Rikers Island, no estado de Nova York.

Após a denúncia, Baldoni processou o The New York Times, Lively e seu marido, o também ator Ryan Reynolds, por US$ 400 milhões, equivalentes a cerca de R$ 2,37 bilhões na cotação atual. O julgamento está previsto para março de 2026.

Leia Também: Preso por estupro, Harvey Weinstein é internado