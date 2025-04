Zoë Kravitz vive romance "em segredo" com famoso ator

Seis meses após terminar o noivado com Channing Tatum, Zoë Kravitz pode estar mesmo namorando.

De acordo com o site Radar Online, a filha do cantor Lenny Kravitz está vivendo um relacionamento com o ator Austin Butler, protagonista do filme Elvis.

Butler terminou, há três meses, seu relacionamento com a modelo Kaia Gerber, filha de Cindy Crawford.

Segundo a publicação, o romance tem sido mantido "em segredo", já que os dois estão trabalhando juntos nas filmagens do suspense policial Caught Stealing.

Vale lembrar que, em março, Zoë foi vista com Noah Centineo durante um passeio em Nova York.

The Sun was one of the first to break the news about Zoë Kravitz and Channing Tatum before they went public, so the news about Austin Butler and Zoë is likely true https://t.co/OJelu2Zcmp pic.twitter.com/Il0bLWNorT