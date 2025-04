Elenco do Porta dos Fundos se enfrenta em reality em que é proibido cair no riso

© Reprodução

MARIA PAULA GIACOMELLI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A premissa é simples: cada participante tem a tarefa de, a todo custo, segurar o riso. E, como num jogo de futebol, a primeira gargalhada rende cartão amarelo; a segunda, cartão vermelho e expulsão. Agora, imagine essa disputa com o elenco do Porta dos Fundos.

É o que vai poder ser visto na 4ª temporada do reality show LOL: Se Rir, Já Era!, do Prime Video, que estreia na próxima sexta-feira (18). A Folha de S.Paulo acompanhou o primeiro dia de gravações, em abril de 2024, antes mesmo de Antonio Tabet deixar o grupo de humor.

Além dele, estarão no programa Fabio Porchat, João Vicente de Castro, Gregorio Duvivier, Evelyn Castro, Pedro Ottoni, Luciana Paes, Fábio de Luca, Maria Clara Tenório e Luellem de Castro. Quem conseguir fazer os outros caírem na risada ganha o valor de R$ 350 mil.

Só que, com a intimidade do elenco, todos conhecem os pontos fracos dos amigos, o que torna a disputa muito mais emocionante. "Eu sei que devo gritar nesse jogo, e eu já vou atacar logo no começo", afirmou João Vicente à reportagem. "O Fabio [Porchat] não quer parar o olhar em ninguém."

Essa também era a estratégia de Pedro Ottoni, que tinha uma lista de nomes com quem pretendia evitar uma troca de olhares: Fabio, Evelyn, Luciana e Luellen. O ator disse, aos risos, que o frio do ar-condicionado também o ajudava a se manter ligado e a se concentrar em outra coisa.

No cenário, são diversas as opções que o elenco tem à disposição para incrementar a competição, como fantasias, chapéus e outros adereços. Eles também podem entrar com uma malinha pessoal, para truques e performances especiais.

"Os meus problemas de cognição podem ajudar nesse jogo, de não pegar a piada, não entender mesmo. Às vezes nem lembro mais", conta Duvivier sobre como se planejava para não cair no papinho dos colegas.

De acordo com Porchat, nos bastidores da produção, eles já estavam tensos com um certo peso da responsabilidade. "Na savana, o leão só ataca quando ele sabe que vai matar aquele bicho. Se ele corre algum risco, não vai. Aqui é a mesma coisa. Se eu vou te fazer rir, mas estou frouxo, caio junto", explica.

APRESENTAÇÃO

Neste ano, Tom Cavalcante volta a apresentar o programa, com Julia Rabello como nova parceira. A atriz já fez parte do elenco do Porta dos Fundos e define como visceral a experiência de assistir de longe a comédia sendo feita.

"Muito louco, eu rio bastante, me descontrolo", conta. "Olha o privilégio, eu estar assistindo aos meus amigos se digladiando lá dentro, e eu num lugar super confortável, do lado do Tom Cavalcante, rindo à vontade."

A atriz também confessa que uns dos seus pontos fracos é justamente a risada. Para ela, isso é tão natural que já aconteceu de soltar gargalhadas em momentos nada apropriados, como em velórios. Por isso, ela evita prolongar a estadia nesse tipo de evento.

"Eu vou, mas fico pouco", afirma. "Tenho uma tia que acabou de falecer e ela sempre foi a minha companhia dos velórios, porque a gente ria de tudo. E aí agora no velório dela eu fiquei chateada, porque falei: 'Não tem ninguém para rir comigo'."