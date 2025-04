Léo Áquilla nega boatos de relacionamento com Eduardo Suplicy

© Reprodução / Facebook

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Léo Áquilla usou suas redes sociais nesta quarta-feira (9) para negar os rumores de que estaria vivendo um relacionamento com o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP). Os boatos começaram a circular após um encontro fotografado em uma lanchonete da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, em São Paulo.

Segundo a vereadora, a imagem foi feita no momento em que ela apenas cumprimentava o parlamentar, mas o ângulo da foto gerou interpretações equivocadas. "Encontrei o Eduardo numa lanchonete, bem aqui embaixo, na Secretaria de Direitos Humanos. E quando fui cumprimentá-lo, alguém fez essa foto, que dá a impressão que nós estamos trocando um beijo na boca. O que não é verdade", esclareceu Léo em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Léo Áquilla também reforçou que ambos estavam acompanhados por seus respectivos assessores no momento do encontro. "Seria uma coisa que, ainda fosse verdade, nós não trocaríamos selinhos bem numa lanchonete, num lugar público, para que todo mundo visse o relacionamento. Nós nos respeitamos. E as pessoas sempre tentando deturpar as coisas", desabafou.

A vereadora ainda alertou para os perigos da desinformação e criticou a propagação de boatos infundados. "Da mesma forma que criaram essa fake news, também podem criar muitas outras coisas. Cuidado com a informação falsa. Isso que fizeram é uma grande maldade, com ele e comigo. Aonde vamos parar?", perguntou.

Até o momento, Eduardo Suplicy não se manifestou publicamente sobre o assunto.