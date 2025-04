Padre Fábio de Melo 'adota' boneca reborn com síndrome de Down nos EUA

© <p>Tv Globo / Isabella Pinheiro</p>

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante uma viagem recente aos Estados Unidos, o padre Fábio de Melo viveu uma experiência curiosa e emocionante, segundo o religioso. Em visita à MacroBaby, famosa maternidade de bonecas localizada em Orlando, na Flórida, ele adotou um bebê reborn com síndrome de Down -e compartilhou tudo com bom humor nas redes sociais.

A escolha da boneca teve um significado especial: foi uma homenagem à sua mãe, Ana Maria de Melo, que faleceu em 2021, vítima da covid-19. "Durante anos, presenteei minha mãe com várias bonecas. Ela gostava, cuidava, era uma forma de carinho. Hoje adoto essa aqui por ela", contou o padre.

No local, a adoção simbólica segue um ritual completo. Há berçário, entrega de certidão de nascimento e até carimbo de passaporte. "A Daniela é quem cuida dos vistos. A boneca já está autorizada a viajar para o Brasil. A mãe dela tentou impedir, mas ela tem visto americano e até autorização para entrar no Brasil", brincou, mostrando o documento da boneca com orgulho.

O momento mais divertido veio quando ele questionou Helena Harary, irmã do CEO da loja, sobre a liberação da boneca. "Você está convicta de que essa criança irá comigo?", perguntou ele, arrancando risos da empresária. Diante da resposta negativa, não perdeu a piada: "Como assim não? Eu paguei para você ser mãe de aluguel".

A "adoção" gerou reações calorosas do público nas redes sociais. "Muito nada a ver, deve ter feito para chamar atenção", escreveu o perfil @NandaPerez. Já outros defenderam, "Se fosse meu filho, eu teria adorado a homenagem", rebateu @theresa.

A experiência faz parte da proposta lúdica da MacroBaby, que se tornou um ponto turístico entre famílias e colecionadores. Por lá, a maternidade de bonecas é levada a sério, os nascimentos são celebrados com cerimônia e até roupinhas personalizadas.