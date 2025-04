Bill Gates diz que vai deixar 1% de sua fortuna aos filhos

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bill Gates, 69, revelou que deixará, no máximo, 1% de sua fortuna bilionária para os filhos Jennifer Katherine Gates, 28, Rory John Gates, 25, e Phoebe Adele Gates, 22.

Gates afirmou que deixar a totalidade de sua fortuna aos três filhos não seria benéfico. "Eles tiveram uma ótima criação e educação, mas receberam até 1% da minha porque decidi que não seria um favor para eles", declarou em entrevista ao podcast de Raj Shamani.

Co-fundador da Microsoft ressaltou que sua família "não é uma dinastia". "Não estou pedindo a eles que administrem a Microsoft. Quero dar a eles a chance de conquistarem seus próprios ganhos e sucesso, de serem significativos e não ofuscados pela incrível sorte e boa fortuna que eu tive".

Ele destacou que sempre foi transparente com os três filhos. "Você não quer que seus filhos fiquem confusos sobre seu amor e apoio a eles. Acho que explicar desde cedo sua filosofia - que você vai tratá-los igualmente, que vai dar a eles oportunidades incríveis, mas que o maior propósito desses recursos é retornar aos mais necessitados por meio da Fundação - é importante. Eles viram o sucesso da Fundação e estão muito orgulhosos".

Bill Gates está entre os homens ricos do mundo, com fortuna US$ 101, bilhão (R$ 590 bilhões na atual cotação). Na prática, seus filhos receberão cerca de US$ 1 bilhão (R$ 5,8 bilhões).

