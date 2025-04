Amigo de Liam Payne desiste de processo por difamação contra pai do cantor

© <p>Getty Images</p>

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Roger Nores, amigo próximo do falecido cantor Liam Payne, retirou o processo por difamação que havia movido contra Geoff Payne, pai de Liam. A informação é da TMZ, imprensa americana.

Nores entrou com os documentos legais para encerrar o processo. Apesar disso, há possibilidade de reabertura no futuro, caso queira. Roger Nores afirmou que tomou essa decisão por estar cansado e desejar focar em atividades mais produtivas, além de não querer mais conflitos.

O processo foi iniciado em janeiro. O amigo de Liam Payne, que inclusive estava com o cantor no dia de sua morte, em Buenos Aires, afirmou que Geoff havia feito difamações contra ele. O pai teria sugerido que Nores era responsável por cuidar de Liam no momento de sua morte, uma afirmação que ele negou veementemente.

Nores pretendia doar qualquer indenização obtida no processo para Bear, filho do cantor Liam Payne, segundo o TMZ.

