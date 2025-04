Justin Bieber se irrita com fotógrafos e dispara ofensas

© Dimitrios Kambouris/Getty Images

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na manhã desta quarta-feira (9), Justin Bieber foi seguido por fotógrafos enquanto caminhava pelas ruas de Palm Springs, na Califórnia. Visivelmente incomodado com a presença do grupo, o cantor reagiu com hostilidade à abordagem, de acordo com informações do site TMZ.

Em vídeos divulgados nas redes, é possível ver o momento em que Bieber, já irritado por estar sendo filmado, decide confrontar diretamente os paparazzi. "Vocês são uns babacas gananciosos", dispara, encarando os quatro profissionais presentes.

O cantor continua o desabafo com críticas à obsessão das pessoas por imagens de celebridades: "Vocês só se importam com dinheiro, não com a gente", completou, antes de mostrar o dedo do meio para as câmeras.

A cena foi registrada não apenas pelos fotógrafos, mas também por curiosos que acompanhavam a movimentação na rua. Ainda segundo o TMZ, o confronto durou cerca de 30 segundos e não evoluiu para algo mais grave.

O episódio acontece às vésperas do Coachella, um dos festivais de música mais importantes do mundo, que começa neste fim de semana na região. Artistas como Lady Gaga, Anitta, Charli XCX e Post Malone estão entre as atrações confirmadas.

Apesar da proximidade com o evento, Justin Bieber não está escalado para nenhuma apresentação este ano. Aparentemente, sua passagem por Palm Springs é apenas uma tentativa de aproveitar o clima da cidade longe dos palcos.