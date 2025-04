Jojo Todynho ataca defensores do SUS e Cariúcha rebate

© Instagram_jojotodynho

(FOLHAPRESS) - Viralizou nas redes sociais um trecho da entrevista da cantora Jojo Todynho para o podcast Fala Guerreiro Cast, nesta quarta-feira (9). A famosa criticou os defensores do SUS (Sistema Único de Saúde) durante o programa com mais de duas horas de duração.

"As pessoas que muito falam sobre essa questão de 'viva o Sus' têm plano de saúde. Gente, a realidade é que está todo mundo com dinheiro no bolso querendo que a sociedade se exploda. Então acorda para a vida", disse ela na gravação original que foi exibida na segunda-feira (7).

A declaração de Jojo aconteceu depois que ela atacou universitários socialistas que usam Iphone e antes de ela fazer apontamentos sobre a segurança pública do país. "Até quando vai ficar nessa pindaíba aí de ficar no BRT [ponto de ônibus] e ser assaltado?" disse, "as pessoas chegam na sua porta e abrem um baseado", afirmou.

Jojo cursa direito em uma faculdade particular no Rio de Janeiro, desde de 2023, lá ela prefere ser chamada de Jordana e não gosta de tirar fotos com fãs. Apesar da aparente revolta com colegas, ela disse que a experiência na graduação foi bem-vinda e ajudou ela a "abrir a cabeça".

A crítica viral da cantora, condensada em poucos segundos, demorou dois dias para ser rebatida por alguns de seus desafetos. Entre os nomes mais notáveis está a também cantora e apresentadora Cariúcha.

"Me revolta algumas pessoas que só sabem falar merda", disse ela em um stories no Instagram nesta quarta. Sem citar nomes, Cariúcha continuou, "Ai Jesus, ai meu Deus. A cirurgia do estômago não diminuiu só o tamanho da pessoa. Diminuiu também o cérebro dela. Viva o Sus, nós dependemos do SUS para quase tudo".

Jojo Todynho, que fez uma bariátrica no mesmo ano que entrou para a faculdade, não rebateu Cariúcha até publicação desse texto.

Leia Também: Justin Bieber se irrita com fotógrafos e dispara ofensas