Morre aos 72 anos Alice Tan Ridley, mãe da atriz Gabourey Sidibe

© Getty Images

Alice Tan Ridley, cantora e mãe da atriz Gabourey Sidibe, morreu aos 72 anos no dia 25 de março, em Nova York. A informação foi confirmada pela revista People, que divulgou um tributo à artista, lembrada pelo carisma e talento.

Alice ganhou reconhecimento nacional ao participar do programa America’s Got Talent, em 2010, onde emocionou o público e os jurados ao cantar "At Last", clássico de Etta James. Na época, o jurado Piers Morgan a descreveu como “simplesmente brilhante”.

Muito antes da fama na TV, Alice já era conhecida por suas apresentações nas plataformas do metrô de Nova York, onde conquistava os passageiros com sua voz poderosa.

Nascida em 21 de dezembro de 1952, foi a sétima de oito filhos de uma família numerosa. Formou-se em 1969 na Stewart County High School, e por um período trabalhou como professora.

Alice se casou em 1980 com Ibnou Sidibe, com quem teve dois filhos: Ahmed Sidibe e Gabourey Sidibe, que ganhou projeção internacional ao estrelar o filme Preciosa, indicado ao Oscar. O casal acabou se divorciando anos depois.

Ainda não foram divulgadas informações sobre a causa da morte ou cerimônias de despedida.







Leia Também: Justin Bieber se irrita com fotógrafos e dispara ofensas