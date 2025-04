Esposa de baixista do Weezer é baleada por policiais e acusada de tentativa de homicídio

© Getty

(FOLHAPRESS) - A escritora Jillian Lauren, esposa de Scott Shriner, baixista da banda Weezer, foi baleada por policias em Los Angeles. Ela teria apontado a arma para os agentes enquanto eles procuravam por suspeitos de um outro caso nas redondezas.

Os policiais perseguiam três homens suspeitos de um atropelamento seguido de fuga quando, ao chegarem nos fundos de uma casa, viram uma mulher armada. De acordo com o jornal New York Times, ela se recusou a largar a pistola mesmo após diversos pedidos.

Jillian teria então sido baleada pelos policiais, mas se refugiou para dentro da residência. A versão do departamento de polícia da cidade afirma que, instantes depois, ela saiu e foi encaminhada a um hospital e não corre risco de vida. Ela foi acusada de tentativa de homicídio.

Nem a escritora nem Scoot se pronunciaram nas redes sociais sobre o ocorrido, mas, segundo o jornal, ela pagou uma fiança de US$ 1 milhão e foi liberada.

Jillian é autoras dos livros "Some Girls: My Life in a Harem" (2010) e "Everything You Ever Wanted" (2015) e Scott vai se apresentar com a banda no Coachella, festival que acontece na Califórnia no sábado (12) e domingo (13).

