Assessoria de Maike se pronuncia após acusação de assédio no BBB 25

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe de Maike, participante do Big Brother Brasil 25, se pronunciou na tarde desta quinta-feira (10) após o brother ser acusado por internautas de comportamentos inadequado com Renata, sua aliada e com quem possui envolvimento amoroso no reality.

O episódio ocorreu durante a última festa do programa e gerou ampla repercussão nas redes sociais, com parte do público apontando um possível assédio e pedindo a expulsão do participante.

Em nota oficial publicada nas redes sociais de Maike, a assessoria reconheceu que a atitude do brother foi infeliz e reforçou que ele já havia pedido desculpas. "Foi uma atitude infeliz, que não se justifica", diz o comunicado. "Mesmo sob efeito do álcool, ele já havia admitido que seus atos não condiziam com a sua essência."

A equipe afirmou ainda que entrou em contato com os responsáveis por Renata e sua equipe, oferecendo apoio e apresentando desculpas. "Nosso maior cuidado é com a Renata, com os familiares e a equipe dela. Enviamos uma mensagem pela manhã nos colocando à disposição para qualquer questão."

A nota também destaca que Maike demonstrou carinho e respeito por Renata ao longo dos quase 90 dias de confinamento. Segundo a assessoria, o casal teve uma conversa e o brother teria reiterado seu arrependimento "inúmeras vezes", sendo acolhido por Renata.

"Assim como o posicionamento dele lá dentro, aqui fora acreditamos que se um erro é cometido, não vamos fugir. Vamos nos redimir e nos desculpar", finaliza o texto.

A dupla formam um casal no reality e, até o momento, continuam juntos dentro da casa. A direção do programa ainda não se pronunciou oficialmente sobre o episódio.

