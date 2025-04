Kanye West volta a atacar Taylor Swift e inclui Harry Styles e Justin Bieber em novas acusações

© Getty

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Kanye West voltou a atacar Taylor Swift nas redes sociais nesta quinta-feira (10). Além da intérprete de "Cruel Summer" e "Shake It Off", ele também criticou Harry Styles e Justin Bieber. O rapper acusou os dois cantores de racismo, alegando que eles teriam tido relações sexuais com a namorada de Travis Kelce, jogador de futebol americano do Kansas City Chiefs. "Não me ligaram", reclamou.

West disse ainda ter ficado furioso com a situação e debochou: "Eles transaram e não me chamaram, e este tweet é mil por cento verdadeiro", escreveu no X (antigo Twitter). "Ah Esqueci, eu não consigo guardar segredo."

Kanye West já havia compartilhado recentemente uma publicação culpando Taylor por não mais ter se apresentado no Super Bowl (a final da liga de futebol americano, NFL, famosa pelos shows no intervalo). "Nunca me deixaram ir ao Super Bowl por três coisas: George Bush não se importa com os negros, o momento do movimento Taylor Swift e por usar um boné MAGA." O post foi excluído posteriormente.

A briga entre Kanye West e Taylor Swift é antiga. Em 2009, o rapper invadiu o palco do VMA, tirou o microfone das mãos da cantora - que havia acabado de ganhar o prêmio de Melhor Vídeo Feminino por "You Belong with Me" - e disse: "Estou feliz por você e vou deixar você terminar, mas a Beyoncé tinha um dos melhores vídeos de toda a história", referindo-se ao clipe de "Single Ladies".

Instantes depois, Beyoncé venceu o prêmio mais importante da noite, o de Melhor Clipe do Ano. Ao receber o troféu, chamou Taylor de volta ao palco para que ela pudesse terminar seu discurso interrompido.

No ano seguinte, Taylor escreveu a música "Innocent" e a apresentou no VMA. Na letra, diz que perdoou Kanye. A performance chegou a começar com um replay da invasão do ano anterior.

Em 2016, quando a polêmica parecia já ter ficado no passado, Kanye lançou a música "Famous". Na letra, ele diz: "Eu sinto que eu e a Taylor ainda vamos transar. Por quê? Eu tornei aquela vadia famosa."

Na época, Kanye afirmou que Swift havia consentido com a menção de seu nome na faixa. Uma gravação de uma conversa telefônica entre os dois, vazada por Kim Kardashian, então esposa de Kanye, dava a entender que Taylor havia aprovado a citação. No entanto, a conversa completa, divulgada em 2020, revelou que Swift não deu seu aval.

Em fevereiro do ano passado, o rapper lançou o álbum "Vultures 1", em parceria com Ty Dolla $ign, e mencionou o nome da cantora novamente em uma das faixas, "Carnival".