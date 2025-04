Giulia Costa desabafa por ser comparada a mãe, Flávia Alessandra

© Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Giulia Costa, 25, desabafou sobre comentários que a comparam com a própria mãe, Flávia Alessandra, 50.

Costa disse ser "doentio" quererem compará-la com Alessandra. "Tem muito comentário me comparando com a minha mãe. Eu acho doentio. Essa coisa da comparação feminina já rola entre as mulheres, em criar uma rivalidade... mas querer criar isso entre mãe e filha? Cara, é muito errado! Haja terapia para essa querida e para mim, né?", desabafou nas redes sociais.

Ela afirmou ter dificuldades em se achar bonita pelas críticas a sua aparência. "Não entendo por que julgam e não consigo me achar linda talvez porque me julgam tanto".

A jovem explicou que opta por não usar muitos filtros em suas fotos ou recorrer a intervenções plásticas. "Cada um tem sua forma de enxergar, mas precisamos tomar cuidado com essa era de filtros, harmonizações, procedimentos estéticos. Não sou contra, mas precisa fazer cm medida".

Em outro momento, Giulia rebateu uma mulher que a chamou de gorda. "Tem muito comentário me comparando com a minha mãe. Eu acho doentio. Essa coisa da comparação feminina já rola entre as mulheres, em criar uma rivalidade... mas querer criar isso entre mãe e filha? Cara, é muito errado! Haja terapia para essa querida e para mim, né?".

Ainda, ela refletiu sobre o ódio virtual. "A Internet é um lugar que pode ser muito ruim e pode fazer a gente ficar amarrada em vários padrões, expectativas, então, sempre prezo que minhas redes sejam um ambiente de acolhimento".

Giulia Costa é filha de Flávia Alessandra e do diretor Marcos Paulo, morto em 2012. A atriz também é mãe de Olívia, do casamento com Otaviano Costa.

Leia Também: Evaristo Costa diz ter sido agredido pela PM durante Carnaval de Salvador