Mickey Rourke vira vilão de 'Big Brother' britânico após falas homofóbicas e misóginas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em apenas quatro dias dentro da casa do Celebrity Big Brother - versão britânica do reality composta apenas por participantes do grupo "camarote" - o ator Mickey Rourke, 72, já se tornou o grande vilão da edição. O galã dos anos 1980 revoltou o público com falas homofóbicas e misóginas, e a expulsão dele do programa ganhou força nas redes sociais.

Rourke também foi duramente criticado pelos colegas de confinamento pelos comentários negativos, especialmente direcionados às mulheres. Em um dos episódios mais comentados, ele disse à ex-estrela mirim JoJo Siwa - assumidamente lésbica - que conseguiria "torná-la hétero" durante o tempo no reality. JoJo respondeu de forma firme: "Posso garantir que ainda serei gay e ainda estarei em um relacionamento muito feliz." Após a conversa, Rourke comentou com outros participantes: "Vou votar na lésbica rapidinho."

JoJo o alertou sobre o teor homofóbico da fala, e outros participantes também o instruíram sobre as regras do programa. O ator apenas respondeu dizendo que precisava de um cigarro. Em seguida, foi chamado ao confessionário, onde recebeu uma advertência dos produtores, que relembraram as normas do reality e as punições possíveis diante de comportamentos ofensivos.

Após o episódio, Rourke pediu desculpas: "Peço desculpas. Não tenho más intenções - só estou falando besteira, sabe? Eu não estava levando tudo tão a sério. Não tive más intenções e, se tive, peço desculpas." No entanto, ele voltou a causar desconforto com outras participantes.

Ao ver a atriz Donna Preston usando uma máscara de LED para cuidados estéticos, questionou a utilidade do acessório. Ao ser informando de que era para "cuidar das rugas do pescoço", respondeu: "Ainda não consigo ver os resultados." Em seguida, sugeriu: "Talvez você devesse simplesmente correr ao redor do quarteirão por 10 minutos."

O ator de filmes como "9 1/2 Semanas de Amor" (1986), "Sin City: A Cidade do Pecado" (2005) e "Sin City: A Dama Fatal" (2014), também criticou as habilidades culinárias da atriz Patsy Palmer. Rourke reclamou das refeições e pediu por uma comida "melhor", sem saber - ou fingindo não saber - que os próprios brothers e sisters são os responsáveis pelas refeições da atração, que estreou na segunda-feira (7). A crítica gerou um mal-estar na cozinha, e os colegas saíram em defesa da atriz, elogiando sua boa vontade.

