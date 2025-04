Circo de ex-BBBs Edy e Raissa desaba após temporal

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-participante do BBB 25 25 (Globo), Edy mostrou os estragos após seu circo ser afetado por um temporal.

O ex-brother mostrou a estrutura do circo, que desabou e estava inteiramente no chão. "Caiu o circo aqui em Tocantins. Deu um temporal e rasgou mesmo. Olha só, turma, destruição total. Infelizmente. Mas são ossos do ofício, né, galera? Acontece. Mas, se Deus quiser, a gente volta. A gente vai se reerguer", disse, em vídeo publicado no Instagram.

Ele ainda mostrou uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida, que passou praticamente ilesa pelas chuvas. "Todo mundo sabe que a gente é católico. O circo caiu, né? Rasgou inteiro. Mas a minha santinha está aqui, inteirinha. Ela só perdeu a coroa dela, mas está inteirinha, graças a Deus. Ela que toma conta [da gente]".

Nos vídeos mostrados por Edy, é possível ver a lona rasgada no chão, além de suportes caídos. As cadeiras pegavam chuva em meio à lama.

