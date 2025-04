Em 'Garota do Momento' Maisa revive cena icônica no SBT com Silvio Santos

© Reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma cena de "Garota do Momento", exibida nesta quinta-feira (10), repercutiu na web após Maisa reviver um momento icônico no SBT com Silvio Santos (1930-2024). Interpretando a vilã Bia, ela recriou o episódio em que tentou puxar o cabelo do apresentador e gritou em alto e bom som: "É peruca!".

A situação aconteceu enquanto Topete (Gabriel Milane) tentava defender os amigos ao descobrir as maldades de Bia. A filha de Juliano (Fábio Assunção) e Clarice (Carol Castro) procurava fazer as pazes com o grupo durante uma partida de boliche, mas seguia sendo ignorada. Foi então que o rapaz debochou: "Se o que vocês estão falando é verdade, a Bia fez tudo isso... não é só desculpas que ela tem que pedir -é perdão de joelhos. Tem milho aqui?"

Com raiva, Bia disparou: "Quem você pensa que é para falar comigo assim, seu cara de Topete?". Logo depois, ela puxou o cabelo do garoto. "É peruca!", gritou, antes de sair da lanchonete.

A sequência foi uma espécie de homenagem a uma situação vivida por Maisa quando, ainda criança, trabalhava no Programa Silvio Santos. O apresentador e dono do SBT brincava com algumas crianças, fazendo perguntas, quando ela apareceu por trás e começou a fazer provocações. Sendo ignorada por ele, a atriz puxou de leve o cabelo do apresentador e percebeu uma leve movimentação. Sem perdoar, soltou: "É peruca!", caindo na risada e arrancando também o riso de Silvio.