Maike é eliminado do BBB 25 com 49,12% dos votos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maike é o décimo sétimo eliminado do BBB 25, com 49,12% do votos. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite desta quinta-feira (10) em meio a pedidos do público pela expulsão do brother. Um dia antes, ele foi advertido por ter tido atitudes agressivas com Renata. Renata (2,86%) e Vinícius (48,02%) disputaram a berlinda com o brother.

Maike entrou no reality ao lado do amigo Gabriel. No jogo, ele se aliou a João Pedro, João Gabriel, Diogo, Vilma, Eva e Renata. Ele se envolveu romanticamente com a cearense na última semana e também se relacionou brevemente com Giovanna no início do jogo.

Na madrugada desta quinta-feira, após beber em excesso, Maike levou advertências da produção por puxar o cabelo de Renata e morder o braço dela. Nas redes sociais, internautas pediam a expulsão do brother.

