Em clique raro, Ana Paula Arósio é vista em aeroporto do Rio e tira foto com fãs

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ana Paula Arósio, 49, foi vista em um raro momento público nesta quinta-feira (10), em um aeroporto no Rio de Janeiro. Discreta e longe dos holofotes há anos, a ex-atriz posou sorridente para fotos com fãs que a reconheceram no local, esbanjando simpatia.

Atualmente, Ana Paula vive em Swindon, zona rural da Inglaterra, onde leva uma vida reservada ao lado do marido, Henrique Plombon Pinheiro, dedicando-se à produção rural. Sua decisão de se afastar da carreira artística foi tomada em 2010, após seu último trabalho na televisão, a série "Na Forma da Lei", da Globo.

No ano seguinte, ela chegou a ser escalada como protagonista da novela "Insensato Coração", mas acabou deixando o projeto após faltar a algumas gravações. Pouco tempo depois, pediu para rescindir seu contrato com a emissora, encerrando oficialmente sua trajetória na TV.

Apesar do afastamento, Ana Paula fez uma rara aparição em julho do ano passado, ao estrelar uma campanha publicitária de uma marca de suplementos. No vídeo, refletiu sobre sua mudança de vida:

"Já estive nos holofotes e hoje escolho a luz do sol. Os personagens ficaram nos roteiros, eu segui minha essência." Ela ainda fez uma participação no filme "Primavera", lançado em 2022.

Ana Paula Arósio ressurgiu na última quinta-feira (3), em uma campanha publicitária em vídeo que está sendo disponibilizada no YouTube e nas redes sociais. Ela recebeu R$ 750 mil de cachê para estrelar o comercial da mesma marca de suplementos do anúncio no ano passado.