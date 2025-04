Modelo Lucy Markovic morre aos 27 anos; Donatella Versace lamenta

© Getty Images

Donatella Versace foi uma das grandes estrelas do mundo da moda que prestaram uma homenagem à estrela de 'Australia's Next Top Model', Lucy Markovic, que morreu com apenas 27 anos.

Ao compartilhar uma foto de Lucy em um desfile, Donatella escreveu: "Sinto muito pela Lucy. Descansa em paz, linda menina."

A modelo - que ficou em segundo lugar na 9.ª temporada do 'Australia's Next Top Model' - morreu após sofrer de uma rara condição cerebral e ter que ser submetida a uma cirurgia de emergência antes de ficar em coma, no início desta semana.

