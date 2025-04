Diagnosticado com câncer, Netinho passará por transplante de medula óssea

© <p>Globo/Zé Paulo Cardeal</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Netinho, 58, contou aos seguidores nesta manhã que já está no Hospital Aliança Star, em Salvador, terminando a segunda fase de seu tratamento.

Diagnosticado com um linfoma raro, câncer originado no sistema linfático, ele publicou um novo vídeo para dar atualizações de seu tratamento. "Bom dia, gente. Hoje é o 11 de abril de 2025. Estou aqui no Hospital Aliança Star, em Salvador, Bahia, terminando a segunda fase da minha quimioterapia. Serão seis fases no total".

De acordo com ele, ao terminar as seis fases do tratamento, ele passará por um transplante de medula óssea. "No final, haverá um transplante de medula. Sem doador, um transplante de mim para mim mesmo. Vou fazer as fases todas. Tudo indo muito certo. Vamos que vamos. Bom dia!", afirmou.

HISTÓRICO DE SAÚDE

Em 2013, Netinho descobriu um tumor benigno no fígado, chamado de adenomas hepáticos. Na época, ele passou por uma cirurgia, depois de sentir fortes dores abdominais. Ele foi submetido a uma biópsia e, durante o procedimento, teve uma das veias rompida, precisando passar por um processo cirúrgico.

Em 2019, Netinho foi submetido a um cateterismo e esclareceu a seus fãs o que aconteceu. O cantor afirmou ter descoberto um problema durante um exame de rotina e que nada foi feito às pressas.

No dia 25 de fevereiro deste ano, o cantor foi internado após reclamar de fortes dores nas costas e dificuldades para andar. Na ocasião, ele lamentou ter cancelado sua agenda de shows para o Carnaval.