MC Carol anuncia fim do casamento com ex-ator pornô

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - MC Carol revelou nesta quinta-feira (10), por meio das redes sociais, que seu casamento com Cosme Santiago chegou ao fim.

A cantora firmou que o casamento chegou ao fim após meses de conversas sobre as diferenças entre eles. "Não aconteceu nada grave. Apenas percebemos que pequenos detalhes, pensamentos e costumes diferentes também são capazes de afastar as pessoas", explicou Carol. Ela ressaltou que, por ter tornado o relacionamento público desde o início, sentiu que era justo compartilhar o desfecho com os fãs que sempre torceram pelo casal.

Em sua mensagem, a artista desejou sucesso ao ex-companheiro. "Quero que você prospere, realize seus sonhos. Assim como eu vou continuar buscando os meus, com muito foco no trabalho e na arte", comentou, adiantando que pretende retomar seus projetos na atuação, na música e também no desenvolvimento de um roteiro.

Cosme Santiago, que estrelou filmes no pornô gay, também se pronunciou nas redes sociais. Em tom mais direto, afirmou estar aliviado com o término. "Já era algo que eu queria há bastante tempo. Agora posso me dedicar aos meus filhos, estar mais perto da minha família. Agradeço a Carol por tudo, mas essa fase acabou. Me sinto um homem livre", destacou o ex-marido.

