Jean-Claude Van Damme nega relações sexuais com mulheres traficadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jean-Claude Van Damme nega que teve relações sexuais com mulheres traficadas durante um evento promovido por ele há dez anos. O agente do ator belga enviou um comunicado nesta quarta-feira (9) à revista People.

"Tomamos conhecimento de artigos que alegam um suposto caso em Cannes envolvendo o Sr. Jean-Claude Van Damme. Os fatos relatados são tanto grotescos quanto inexistentes", afirmou o agente, Patrick Goavec.

"O Sr. Van Damme não deseja comentar ou alimentar este boato, que é tão absurdo quanto infundado", conclui.

O incidente veio à tona após uma queixa criminal contra o ator ser apresentada à Direção Romena para Investigação de Crime Organizado e Terrorismo (DIICOT). O documento, obtido pela Antena 3 CNN, alega que Van Damme conscientemente teve relações sexuais com cinco jovens romenas traficadas.

O ator é acusado de ter recebido as mulheres como "presente" durante um evento que organizava em Cannes, na França, há dez anos, tendo conhecimento de que eram vítimas de tráfico sexual.

O caso faz parte de uma investigação maior iniciada pelo Ministério Público da Romênia em 2020 que apura a atuação de redes internacionais de tráfico humano e exploração sexual.

O advogado Adrian Cuculis, que representa uma das vítimas, atualmente com 26 anos (e que era menor de idade na época), disse à revista People que as mulheres "estavam em estado de vulnerabilidade, com a suspeita de que foram exploradas". Os representantes de Van Damme e a DIICOT foram procurados pela reportagem, mas não responderam.

