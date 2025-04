Jake Gyllenhaal relembra gravações com Jennifer Aniston

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dos galãs de Hollywood, Jake Gyllenhaal, 44, elegeu Jennifer Aniston, 56, como a colega de profissão mais difícil com quem já contracenou. O motivo? A admiração que sentia pela atriz. Ele voltou a falar que sofreu um pouco ao gravar com ela o drama indie "Por Um Sentido na Vida" ("The Good Girl", 2002).

"Foi tortura... mas também não foi", brincou Gyllenhaal, entre risos. "Era um misto dos dois. Afinal, estamos falando da Jennifer Aniston."

Em entrevista ao programa The Howard Stern Show, o ator explicou que, por mais encantadora que ela fosse, havia um certo desafio em manter o profissionalismo ao interpretar seu par romântico. Ele relembrou, especialmente, as cenas de sexo: "Elas são estranhas porque há talvez 30 ou 50 pessoas assistindo ali no set. Tudo é estranhamente mecânico, e também é uma dança - você está coreografando para uma câmera. Como as cenas de luta, você tem que coreografá-las."

Gyllenhaal contou que Jennifer Aniston, percebendo a situação desconfortável para o colega, sugeriu uma técnica bastante conhecida no meio cinematográfico.

"A técnica do travesseiro foi usada, sim", explicou. "Lembro que usamos um travesseiro para manter certa distância nas cenas em que estávamos deitados. Foi uma sugestão gentil da própria Jennifer, e funcionou perfeitamente."

O ator já havia falado anteriormente sobre a experiência de dividir cenas com a estrela de "Friends":

"Ela é difícil... Difícil de não gostar. Tive uma queda por ela há anos. Trabalhar com ela foi... complicado. Brincadeira, foi maravilhoso", disse Jake Gyllenhaal, que reforçou que a relação foi platônica.