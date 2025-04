Ana Maria Braga ganha jaqueta jeans com partes de seu vestido de casamento

© <p>Globo/Mauricio Fidalgo</p>

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga, 76, foi presenteada com uma jaqueta especialmente feita para ela, pela estilista Lethicia Bronstein, 38, responsável pelo vestido de noiva que ela usou para se casar com Fábio Arruda, 54, na semana passada.

O modelo é um jeans bordado com detalhes do próprio figurino nupcial - ideia que encantou a apresentadora. "Durante o preparo do vestido, eu fiquei tão encantada que já comecei a imaginar em que outra ocasião poderia usá-lo de novo. Porque, convenhamos, ele ficou lindíssimo, não é mesmo? Foi aí que ela [Lethicia] me preparou uma surpresa cheia de carinho: uma jaqueta jeans com os mesmos bordados e aplicações do vestido, para que eu possa levar um pedacinho dele comigo em momentos mais simples do dia a dia", comentou a estrela da Globo, ao exibir o presente em seu Instagram.

Ana Maria agradeceu a atitude carinhosa da estilista. "Que gesto bonito, que gentileza. Muito obrigada, Lethicia!"

Nos comentários da publicação, os seguidores da loira também amaram o mimo. "Linda", elogiou Jacira Santana, mãe de Gil do Vigor. "Trabalho maravilhoso. Sou fã de customização", enalteceu uma internauta. "Uma lembrança para toda a vida. Parabéns, ficou lindo!", concordou outra.