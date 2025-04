Fotógrafo confunde pai de Maisa com segurança e revolta web

© Reprodução / Redes Sociais

GUSTAVO LUIZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fotógrafo Gabriel Rangel postou numa página de paparazzi no TikTok um vídeo da atriz Maisa Silva na área de desembarque no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (10).

A atriz, de pele clara, usava óculos de sol durante a noite e estava ao lado de seu pai, Celso Andrade, que é um homem negro de pele escura. As imagens mostram Celso segurando uma mala e uma bolsa, enquanto a filha tira uma foto com um fã.

Depois de atender o pedido, Maisa e seu pai caminham por quase 15 segundos. Eles continuam filmados por Rangel que os interrompe. "Oi, Maisa! Boa noite, tudo bem?", disse o fotógrafo.

"Boa noite", respondeu a atriz com um sorriso. Apesar da resposta, ela não parou de andar. Nesse momento, Celso colocou suavemente as mãos no ombro da filha.

Rangel ainda filmou Maisa e Celso passando pela porta do aeroporto. "Saiu aqui ó, com o segurança. Acompanhada do segurança", afirmou o fotógrafo.

Ele continuou seguindo os dois na calçada. Já afastados do câmera, e sem outras pessoas por perto, o pai repete o gesto de colocar suavemente a mão sobre o ombro da filha.

Na internet, fãs repudiaram o gesto de Rangel, que se referiu ao pai de Maisa como um segurança da própria filha.

"E mais uma vez, confundem o pai da Maisa com segurança, motorista... Ele é chamado de tudo, menos de pai. Acho que nem precisa dizer o nome disso, né?" postou uma outra página no X.

Centenas de internautas avisaram Rangel que Celso era o pai de Maysa, apesar da cor da pele diferente, por meio dos comentários no vídeo original. Alguns dos avisos associaram a prática do fotografo a discriminação racial.

Mas, outros internautas acharam a situação normal. Esses usuários afirmaram que também se confundiriam por conta do porte físico de Celso, da cor da camisa do pai da Maisa e por ele "andar atrás dela".

Na legenda do vídeo, ao contrário do que é dito no conteúdo, o fotógrafo escreveu: "Com simpatia limitada, Maisa desembarca acompanhada do pai no R.J".

À Folha de S.Paulo, Rangel negou que o caso tenha sido motivado pela cor da pele. "Trabalho há mais de 15 anos como paparazzo e nunca havia fotografado a Maisa e nem acompanho ela nas redes", disse.

Ele pediu desculpas para Celso e Maisa. O fotógrafo também se autodeclarou negro e disse que já sofreu situações "no mínimo constrangedoras" em ambientes públicos, como os shoppings.

"Mesmo trabalhando ou com a câmera na mochila já fui perseguido por seguranças que achavam que eu era ladrão", contou. Por isso mesmo, ele disse repudiar qualquer tipo de preconceito e declarou que batalha contra eles.

Rangel lamentou o episódio, mas disse que é comum que famosos sejam acompanhados por seguranças no momento do desembarque no aeroporto.