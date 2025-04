Meghan Markle faz visita surpresa a espetáculo da Broadway em Nova York

© Instagram/Meghan Markle

Meghan Markle foi a Nova York na noite da última quinta-feira para assistir a um espetáculo da Broadway.

A Duquesa de Sussex assistiu à peça Gypsy on Broadway, no Majestic Theatre, e compartilhou algumas fotos em sua conta no Instagram.

"Parabéns ao elenco e à equipe extremamente talentosa por criarem magia naquele palco", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Para o evento, Meghan usou uma camisa preta e uma saia lápis pied-de-poule da marca Carolina Herrera.

