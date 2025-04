Davi Brito chora e revela término com namorada após anúncio de gravidez

© Reprodução / Redes Sociais

Na madrugada deste sábado (12), o campeão do BBB24, Davi Brito, de 22 anos, revelou o término de seu relacionamento com Adriana Paula, que está grávida do primeiro filho do casal. Em uma série de vídeos publicados nos stories de suas redes sociais, Davi apareceu visivelmente emocionado, compartilhando sua dificuldade em lidar com a situação. "Se alguém quer sair da sua vida, deixe sair. Por mais que doa, mas deixe", desabafou.

O influenciador também fez uma autocrítica sobre ter anunciado a gravidez de Adriana sem consultá-la previamente. "Eu errei ao ter postado o vídeo falando que a Adriana estava grávida. Porque eu não respeitei o momento dela de contar", afirmou, antes de confirmar o fim do relacionamento. "Tudo bem que você não me quer mais, eu vou seguir minha vida", declarou. Após o desabafo, Davi apagou os stories e ambos deixaram de se seguir nas redes sociais.

A última publicação conjunta do casal ocorreu em fevereiro, indicando o afastamento recente. Desde o anúncio da gravidez, Davi vinha compartilhando a expectativa pela paternidade, mas agora enfrenta um momento de recomeço pessoal e emocional.

