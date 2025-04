Barraco no São Paulo Fashion Week viraliza nas redes sociais; vídeo

© Reprodução / X

O influenciador de moda Raphael Fonseca usou as redes sociais para relatar agressões verbais e físicas que sofreu durante um desfile na São Paulo Fashion Week, na quinta-feira (10). Fonseca explicou que, por falta de assentos no desfile do estilista Walério Araújo, decidiu acompanhar o evento em pé. No entanto, um casal sentado na última fila exigiu que ele se sentasse, gerando um confronto que escalou para ameaças.

Segundo o influenciador, a mulher inicialmente reclamou da sua posição e tocou no seu braço de forma agressiva, enquanto o homem fez ameaças diretamente em seu ouvido. Raphael relatou que, além das ameaças, o casal fez comentários racistas para intimidá-lo. “Ele dizia: ‘Você vai sentar ou quer causar um escândalo aqui?’, e no final quem não pode errar sou eu, por causa do meu tom de pele”, disse Fonseca, destacando o racismo na abordagem.

Diante da situação, Raphael optou por não reagir para evitar uma possível agressão física. “Eu sabia que reagir não me favoreceria em nada. Mesmo com pessoas ao meu redor, apenas uma teve a coragem de gravar o que estava acontecendo. Tive que me manter forte para sobreviver, sem saber do que ele era capaz”, desabafou. O influenciador finalizou seu relato indignado com a impunidade do casal e a falta de apoio dos presentes.

O diretor criativo e artista visual Raphael Fonsec sendo agredido na São Paulo Fashion Week pela médica Juliana Dias. Ela e o marido Fabrício Viana queriam que ele se sentasse e agiram dessa forma. A médica, depois da repercussão, se desculpou. pic.twitter.com/qpcwTmX1aN — GugaNoblat (@GugaNoblat) April 12, 2025 " target="_blank" rel="noopener">

O diretor criativo e artista visual Raphael Fonsec sendo agredido na São Paulo Fashion Week pela médica Juliana Dias. Ela e o marido Fabrício Viana queriam que ele se sentasse e agiram dessa forma. A médica, depois da repercussão, se desculpou. pic.twitter.com/qpcwTmX1aN — GugaNoblat (@GugaNoblat) April 12, 2025

Leia Também: Jake Gyllenhaal relembra gravações com Jennifer Aniston