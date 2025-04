Divórcio? Michelle e Barack já teriam dividido os bens

© Getty Images

A especulação em torno de um possível divórcio entre Michelle e Barack Obama ganha novos contornos.

Segundo o Radar Online, citado pela revista Hola, os dois já teriam assinado um acordo confidencial antes de se separarem, com o objetivo de dividir os bens, cuja fortuna é estimada em 70 milhões de dólares (cerca de 61 milhões de euros).

De acordo com uma fonte próxima, que falou ao site de notícias, Michelle ficaria com a produtora de cinema Higher Grounds, a casa em Chicago e uma propriedade em Martha's Vineyard (uma ilha no estado de Massachusetts, EUA).

Já o ex-presidente dos EUA ficaria com a mansão em Washington, além de dividir com a advogada as ações avaliadas em quase 20 milhões de euros.

A fonte que revelou todas essas informações afirmou que a divisão dos bens aconteceu de forma amigável e tranquila, e que os dois já vivem separados há algum tempo. O comunicado oficial só será divulgado após o verão.

Ainda segundo a mesma fonte, os problemas no relacionamento teriam começado porque Barack queria que Michelle se candidatasse pelo Partido Democrata às eleições americanas. Diante da recusa dela, o afastamento entre os dois teria se intensificado.

Vale lembrar que os rumores de uma possível crise no casamento começaram depois que Michelle não compareceu à posse de Donald Trump e ao funeral de Jimmy Carter — rumores que foram negados pela ex-primeira-dama.

Michelle e Barack se casaram em 1992 e têm duas filhas: Malia, de 26 anos, e Sasha, de 23.

