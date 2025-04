Grávida, Joana Sanz desabafa após absolvição de Daniel Alves: 'Obrigada, vida'

© Reprodução / Redes Sociais

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Grávida de seu primeiro filho com o jogador Daniel Alves, a modelo Joana Sanz usou as redes sociais neste sábado (12) para fazer um desabafo sobre os altos e baixos que viveu nos últimos meses.

Ela contou que começou 2025 trabalhando muito e relembrou as etapas do processo de fertilização in vitro, além da expectativa de que tudo daria certo com a gestação."Tenho muitos momentos mágicos que não estão registrados em fotos, mas ficaram para sempre gravados no meu coração", começou Joana.

A modelo já havia compartilhado a longa jornada de tentativas para engravidar, que incluiu duas fertilizações in vitro, três abortos espontâneos, uma cirurgia nas trompas e a descoberta de endometriose. Joana destacou que nunca desistiu do sonho de ser mãe: "Não esqueço os gritos de emoção das minhas amigas e os 'eu te disse!', explicou.

Joana não menciona o jogador, mas postou uma foto de Daniel na cama do casal, em que aparece festejando a gravidez. "Obrigada, vida, por não deixar que eu perdesse o que estava me esperando".

Ela anunciou a gravidez no final de março, logo após a anulação da condenação por estupro que havia sido imposta ao jogador pela Justiça espanhola em 2024. Daniel Alves havia sido sentenciado por um tribunal de primeira instância a quatro anos e seis meses de prisão, acusado de estuprar uma jovem em uma boate em Barcelona, no fim de 2022.

