'Têm dois gays para substituir Ana Paula Padrão', brincam influenciadores

© Divulgação

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante passagem por um festival de música em São Paulo, neste sábado (12), os influenciadores Eduardo Camargo e Filipe Oliveira, do canal Diva Depressão, comentaram sobre a novidade que empolgou seus seguidores: a estreia como apresentadores da versão Creators do MasterChef Brasil.

O projeto marca a primeira edição do reality culinário voltada exclusivamente para influenciadores digitais.

"Estamos muito honrados. Depois da Ana Paula Padrão somos os primeiros apresentadores a assumir o posto. E aí, pra suprir uma diva, chamaram duas gays", disseram, em tom bem-humorado sobre a saída da apresentadora do programa.

A dupla, conhecida pelo estilo sarcástico e por vídeos de resenha sobre moda e cultura pop, contou que são fãs do reality há anos e que o MasterChef sempre foi uma inspiração para o Corrida das Blogueiras, seu próprio reality show.

"É um dos programas que a gente mais consome, que a gente mais gosta. Então, estar ali é uma virada de chave", afirmou Eduardo nos bastidores do Tim Music.

Sobre a participação, eles explicaram que a edição será especial para o YouTube, com temporada mais curta e proposta experimental. As gravações ainda não começaram, mas devem iniciar em breve.

"Vai ser uma versão com a nossa cara, voltada para o público da internet. Estamos ansiosos", disse Filipe.

Embora já tenham feito quadros de gastronomia no canal, os influenciadores brincam que o talento na cozinha não é exatamente o ponto forte. "Ainda bem que chamaram pra apresentar. Se fosse pra cozinhar, ia ser outro reality! Vão ter os jurados pra julgar, e a gente vai estar lá pra apresentar e causar", riram.

Recém-chegados de uma viagem de férias à Disney, os dois contaram que já estão de volta ao trabalho, mas aproveitaram o festival para curtir – especialmente o show de Ludmilla.

"Viemos fazer alguns conteúdos e aproveitar para curtir. Ela é um grande nome, né? Não tem nem o que dizer", comentaram.

A participação da dupla no programa deve ir ao ar nos próximos meses no canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube.