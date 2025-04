Bella Thorne acusa Mickey Rourke de assédio no set de gravações

© Paul Archuleta/Getty Images/ Marc Piasecki/WireImage

Depois das palavras homofóbicas e inapropriadas de Mickey Rourke no 'Celebrity Big Brother', a atriz Bella Thorne reagiu, fazendo várias acusações contra o artista.

Os dois contracenaram nas gravações do filme 'A Vingadora', em 2020, e a artista confessa a humilhação e assédio pelos quais passou.

"Este homem é nojento. Tive que trabalhar com ele numa cena em que estou de joelhos com as mãos amarradas nas costas. Ele deveria bater com um objeto de metal no meu joelho. Em vez disso, bateu nos meus genitais por cima das calças.



Fez isto sem parar. Fiquei com hematomas na pélvis. Trabalhar com o Mickey foi uma das piores experiências da minha vida como atriz”, afirmou.



