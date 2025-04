Maria Gladys é encontrada pedindo esmola na rua em MG; entenda o caso

© Reprodução

A atriz Maria Gladys, conhecida por papéis icônicos na TV brasileira, foi encontrada em situação difícil na última quinta-feira (10). Em entrevista ao portal LeoDias, a filha da artista, Maria Thereza, detalhou os últimos meses que levaram à deterioração das condições da mãe. Segundo ela, a situação começou a desandar após a temporada de verão, quando Gladys passou meses em um apartamento alugado no Rio de Janeiro. “Eu visitava minha mãe todos os dias, mas não morava com ela. Sou sua principal companheira, já que meu irmão não ajuda e minha irmã mora na Europa desde os 16 anos”, afirmou.

Após o aluguel do apartamento terminar, Gladys foi hospedada em hotéis por acordos feitos pela filha até o dia 2 de abril, quando sua aposentadoria foi depositada. No entanto, a atriz decidiu seguir para Santa Rita de Jacutinga, Minas Gerais, contra a vontade da família. Lá, planejavam hospedá-la em uma pousada econômica, mas a artista não gostou do local e insistiu em mudar para outra cidade. "Ela foi para Santa Rita, mas acabou gastando mais do que podia, o que agravou a situação", disse Maria Thereza.

Com os gastos acumulados em transporte, alimentação e hospedagem, o dinheiro de Maria Gladys se esgotou rapidamente, levando-a a uma situação financeira delicada. A família, sem condições de arcar com as despesas, recorreu a uma vaquinha online para ajudar a atriz. “Minha mãe gosta de gastar com cerveja, comida boa, e não ouve ninguém. Parece que voltou a ser uma criança”, explicou a filha.

Atualmente com 85 anos, Maria Gladys enfrenta dificuldades, mas Maria Thereza garantiu que está fazendo tudo para ajudar a mãe. A família busca apoio financeiro para cobrir os custos de hospedagem e alimentação, enquanto avalia as próximas etapas para garantir o bem-estar da atriz.

