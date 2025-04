Marina Ruy Barbosa surpreende e canta com Luisa Sonza durante show em São Paulo

© <p>Getty Images</p>

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Marina Ruy Barbosa surpreendeu e foi a grande convidada de Luísa Sonza para o encerramento da turnê Escândalo Íntimo, que aconteceu na madrugada deste domingo (13) em São Paulo.

A atriz, que está fora das novelas desde "Fuzuê" (2023), produzida pela Globo, subiu ao palco para cantar o hit "Chico". "Gente, simplesmente vou convidar ao palco para cantar comigo Marina Ruy Barbosa! Faz barulho!", pediu a artista", disse.

Marina parecia tímida, mas subiu e foi aplaudida pelos fãs, que gostaram de sua interpretação da canção, considerada o maior sucesso do disco de Luisa Sonza, lançado em 2023.

Na apresentação, Luísa ainda cantou sucessos como "Anaconda", "Braba", "Modo Turbo", "Sentadona (Remix)" e "Cachorrinhas".

Luísa contou com a presença de duas pessoas mais que especiais na plateia: sua mãe, Eliane Gerloff, e seu namorado, o médico português Luís Ribeirinho, com quem ela começou a se relacionar após o término conturbado com Chico Moedas, em setembro de 2023.