Rafa Kalimann explica sumiço das redes sociais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rafa Kalimann disse que precisou de uma pausa nas redes sociais para se preparar para o filme "Minha Querida Alice".

Kalimann explicou sua ausência aos fãs em uma publicação no Instagram. "Muito foco na preparação pra começarmos a rodar. Esse filme é uma joia. [...] Amo vocês, só precisei estar 100% voltada pra isso nesses últimos dias", escreveu.

"Eu vou rodar um filme, 'Minha Querida Alice'. Além de fazer a Alice, eu sou produtora do filme. Isso ta demandando bastante tempo, bastante trabalho, bastante preparação. É o projeto mais importante da minha vida profissional até hoje", disse Rafa Kalimann.

Ela ainda concilia o trabalho com a apresentação do Circuito Sertanejo e a gravação do piloto de um programa de variedades. "Ainda não posso contar muito, mas vocês vão amar", afirmou.

Kalimann estrelará "Minha Querida Alice" ao lado de Jackson Antunes. O filme é baseado no livro de mesmo nome, de Samuel Machado, que conta a história de uma mulher cujo rumo da vida muda após os irmãos descobrirem que ela é adotada.

