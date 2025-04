Mulher que se recusou a trocar de assento em avião vira influenciadora e compra imóvel em SP

© Reprodução- Redes Sociais

(FOLHAPRESS) - Jennifer Castro, que viralizou há quatro meses ao ser filmada se recusando a trocar de lugar com uma criança em um voo, anunciou duas grandes novidades para seus mais de 2 milhões de seguidores no Instagram - isso mesmo: 2 milhões! Ela pediu demissão do banco em que trabalhava, em Belo Horizonte, e comprou seu primeiro apartamento em São Paulo. Agora, Jennifer quer se dedicar integralmente à carreira de criadora de conteúdo.

A ex-bancária contou que estava ansiosa para dividir as mudanças com o público."É com o coração cheio de alegria que compartilho com vocês a conquista do meu primeiro cantinho. E em São Paulo! Quem me acompanha sabe o quanto essa nova fase tem sido cheia de desafios, descobertas e aprendizados," disse em um vídeo publicado nas redes.

Ela chegou a fazer um tour pelo imóvel, comentando que pretende modificar alguns cômodos com a ajuda de arquitetos: "Ainda tem muita coisa para organizar, mas já estou apaixonada por cada detalhe. E o melhor de tudo é poder compartilhar isso com vocês, que me acompanham, torcem por mim, me incentivam e fazem parte da minha caminhada," afirmou. "Obrigada, de coração, por estarem aqui."

Jennifer ficou conhecida após ser filmada por Eluciana Cardoso durante uma discussão com a passageira Aline Rizzo, que se irritou porque ela não quis ceder seu assento na janela para o filho de Aline, em um voo entre o Rio e Belo Horizonte. Acusada por alguns de falta de empatia, a então bancáriar acabou recebendo uma onda de apoio nas redes sociais após a repercussão do vídeo.

Em janeiro, durante participação no Cola Mais Podcast, ela revelou que está processando a companhia aérea Gol e a advogada Eluciana Cardoso pelo constrangimento sofrido durante o voo. Jennifer também contou que passou a receber diversos convites de marcas para realizar publicidades.