Cantor de 'piseiro' morre em acidente de carro no Ceará

O cantor J.E. Pegada Firme, de 25 anos, morreu na madrugada do último sábado (12) após um acidente na rodovia CE-292, entre as cidades de Potengi e Araripe, no interior do Ceará.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o carro em que o músico estava colidiu frontalmente com outro veículo. No momento do acidente, chovia na região. A Delegacia Municipal de Araripe ficará responsável pela investigação.

João Emerson Ferreira da Silva, nome de batismo do artista, retornava de uma apresentação em Potengi quando o acidente aconteceu. Nas redes sociais, ele havia convidado o público para acompanhar sua agenda de shows, publicada pouco antes da viagem.

O sepultamento foi realizado neste domingo (13), em Lagoa da Mata, local onde vivia com a família. A morte do jovem artista causou grande comoção entre fãs e amigos nas redes sociais.

