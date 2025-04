Fabiana Justus diz que avó está com o mesmo tipo de câncer que ela teve

© Reprodução- Instagram

A influenciadora Fabiana Justus, de 38 anos, usou suas redes sociais neste domingo (13) para compartilhar um momento delicado em sua família. Ela revelou que sua avó, Celia Chryzman, foi diagnosticada com Leucemia Mielóide Aguda (LMA) — o mesmo tipo de câncer que Fabiana enfrentou no início de 2024.

Em uma publicação no Instagram, acompanhada de fotos da avó, Fabiana fez um apelo aos seguidores por uma corrente de orações e boas energias. “Dessa vez, por essa mulher linda da foto… minha avó. A bisavó dos meus filhos, minha raiz. Ela é forte, doce e cheia de vida. Só a presença dela já acalma”, escreveu.

Segundo a influenciadora, o caso começou como uma leucemia mieloide crônica, mas evoluiu para a forma aguda. Apesar da gravidade, Fabiana contou que Celia está respondendo bem ao tratamento. “Sempre me senti muito conectada com a Celinha, como eu a chamo. E agora, por uma dessas ironias ou mistérios da vida, estamos ligadas também por essa experiência. Toda oração, pensamento positivo e energia boa fazem a diferença.”

No início de 2024, Fabiana foi diagnosticada com LMA após apresentar sintomas como dores intensas nas costas, febre e enjoos. Ela passou por um tratamento rigoroso, que incluiu sessões de quimioterapia e um transplante de medula óssea. Atualmente, está em remissão, ou seja, sem sinais da doença no organismo.

Ao final da publicação, a filha de Roberto Justus agradeceu o apoio constante dos seguidores e reforçou o pedido de união: “Posso contar com vocês? Sei o quanto a energia de vocês fez e ainda faz diferença pra mim. Sei o poder que temos quando nos unimos em fé."

Leia Também: Ator de 'Harry Potter' faz cirurgia de urgência e pode ficar sem andar