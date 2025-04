Harry leva presente especial e cheio de significado da Ucrânia

© Getty Images

O príncipe Harry esteve nos últimos dias na Ucrânia, onde visitou o Superhumans Center, uma clínica ortopédica localizada em Lviv dedicada à reabilitação de militares e civis feridos durante a guerra. A visita, mantida em sigilo até sua conclusão, teve caráter humanitário.

De volta a Montecito, na Califórnia, onde vive com Meghan Markle e os filhos, Harry levou um presente especial para a família. A duquesa de Sussex compartilhou nas redes sociais um vídeo de um bolo artesanal, acompanhado da legenda: “Um presente especial que o papai trouxe da Ucrânia”.

Mais tarde, Meghan revelou que o doce foi feito com farinhas provenientes de campos já livres de minas, na região de Sumy — uma das áreas mais afetadas pelos ataques russos. O gesto emocionou as mulheres responsáveis pela produção do bolo, que enviaram uma mensagem de agradecimento à duquesa.



