Irmão de Bruno Gagliasso deseja parabéns ao ator após '7 anos sem abraçá-lo'

© Reprodução / YouTube

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao completar 43 anos no domingo (13), Bruno Gagliasso recebeu diversas felicitações de aniversário nas redes sociais. Uma delas foi do irmão mais novo, Thiago Gagliasso, que expôs estar há sete anos com a relação familiar entre eles rompida por divergências políticas.

"Temos ideologias distintas, lá na frente se Deus quiser vamos resolver essa situação, ele sabe que sempre poderá contar comigo independente de qualquer coisa, assim como eu sempre contei com ele", escreveu ele na legenda de uma foto em que publicou ao lado do ator.

Thiago é deputado, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e engajado em pautas conservadoras.

Ele também disse que irmão mais novo dificilmente tem razão, mas que, quando tem convicção de algo, não abaixa a cabeça. "Feliz aniversário", completou.

Nos comentários, seguidores de Thiago lamentaram o afastamento dos irmãos. "Só quem tem irmão sabe. Brigam, mas se amam. Bruno, vem pro nosso lado logo", comentou um perfil que apoia e divulga notícias da direita brasileira.

O influenciador Leo Picon afirmou que família é maior que tudo. "O tempo é rei!".

"Espero que tudo se resolva", escreveu internauta que se identifica como Thiago Gonçalves Costa.

Leia Também: Ministro confirma voto que barra depoimento de Deolane na CPI das Bets