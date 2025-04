Assessoria confirma que ex-namorada de Davi Brito perdeu o bebê

© Reprodução / Redes Sociais

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A cirurgiã-dentista, Adriana Paula, ex-namorada do ex-BBB Davi Brito, perdeu o bebê que estava esperando. A informação foi divulgada na tarde de hoje pela assessoria do baiano.

De acordo com o comunicado, Adriana precisou de atendimento médico. "Hoje dia 14/02 Davi recebeu a notícia da Adriana acompanhada da sua mãe, que estava a caminho do hospital Portugues, onde Adriana chegou e foi atendida pela emergencial de maternidade. Após o contato ao Davi ele foi correndo para o hospital, onde está junto com Adriana, e tiveram a notícia que teve complicações com a gestação, irão realizar um procedimento chamado curetagem" diz a nota.

