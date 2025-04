Maria Gladys nega desaparecimento e diz não saber de ajuda da neta

© Divulgação/Leo Lara/CineOP

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Maria Gladys, 85, afirma estar bem de saúde e financeiramente. Nesta segunda-feira (14), a atriz decidiu esclarecer os acontecimentos dos últimos dias, que acabaram gerando uma grande polêmica. Intérprete de Lucimar na versão original de "Vale Tudo" (1988), ela negou estar desaparecida ou em situação de vulnerabilidade: "Estou lúcida, estou ótima, cheia de gás!"

A atriz explicou o motivo de ter viajado para Jacutinga, cidade do interior de Minas Gerais, onde está hospedada em uma pousada: "Eu amo esse lugar. Aqui é tranquilo, gosto de tomar minha cervejinha, conversar com os amigos. Quero viver aqui e seguir trabalhando", contou.

Na semana passada, sua filha, Maria Thereza Mello Maron, usou as redes sociais para afirmar que a mãe estaria nas ruas e precisando de ajuda financeira.

Gladys também desmentiu os boatos de que sua neta, Mia Goth, teria oferecido ajuda para levá-la a Londres: "Ela não me ligou, não mandou nada. Não estou sabendo de ajuda nenhuma e, sinceramente, nem quero saber dessas fofocas", afirmou em entrevista à Rádio Tupi FM. Mia é filha de Rachel, uma das três filhas de Maria Gladys. Além de Rachel e Maria Thereza, Maria Gladys é mãe de Gleyson

Mia Goth começou carreira no cinema aos 19, ao participar do filme "Ninfomaníaca" (2013), de Lars Von Trier. Ela é protagonista de alguns dos títulos mais aclamados do terror dos dias atuais, como "X - A Marca da Morte" e "Pearl", antecessores de "MaXXXine" e "Piscina Infinita", "Suspiria" e "Marrowbone". A tia da atriz britânica a criticou por pouco ajudar em relação a qualquer coisa que envolva a avó.

Recentemente, um áudio da atriz veio a público, no qual ela dizia que o dinheiro de sua aposentadoria havia sumido e que sua filha tinha acesso à conta. Maria Gladys esclareceu que houve um mal-entendido:"Eu não sei mexer em conta, nem na internet. Falei aquilo num momento de desabafo, mas não foi uma acusação. A Maria Thereza é uma ótima filha, e eu a amo muito."

Por fim, ela fez um apelo: "Minha filha está enfrentando uma disputa judicial pela guarda do filho. Ela é uma mãe maravilhosa, e eu estou preocupada com ela. Toda família tem seus problemas, mas eu amo todos os meus filhos e netos. Só peço que parem de inventar coisas.Me deixem em paz."

