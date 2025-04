Morre o cantor de reggae Max Romeo, aos 80 anos

© Getty Images

O cantor jamaicano Max Romeo, ícone do reggae e intérprete de clássicos como War Ina Babylon e Chase the Devil, morreu na sexta-feira (11), aos 80 anos. A notícia foi confirmada no sábado (12) por meio de uma publicação em sua página oficial no Facebook.

“É com profunda tristeza que anunciamos a morte do nosso amado Max. Estamos profundamente gratos pelas demonstrações de amor e homenagens, e pedimos, gentilmente, privacidade neste momento. As lendas nunca morrem”, diz a nota, acompanhada de uma imagem do artista.

Segundo o jornal britânico The Guardian, Max Romeo enfrentava problemas cardíacos.

Nascido na Jamaica em 22 de novembro de 1944, Romeo começou sua carreira como integrante do grupo The Emotions, antes de seguir em carreira solo no fim dos anos 1960. Seu primeiro grande sucesso foi Wet Dream (1969), que, apesar de ter sido banido das rádios da BBC por causa da letra provocativa, alcançou o top 10 das paradas no Reino Unido.

Nos anos seguintes, sua música assumiu um tom mais político. A canção Let the Power Fall on I (1971) foi escolhida como tema da campanha de Michael Manley, eleito primeiro-ministro da Jamaica em 1972.

Após o lançamento do álbum Reconstruction, em 1977, Max Romeo se mudou para Nova York, onde chegou a colaborar com os Rolling Stones. Seu último trabalho de estúdio foi Words From the Brave, lançado em 2019.

Em 2023, o cantor moveu um processo contra a Universal Music Group e a Polygram Publishing, alegando não recebimento de royalties e pedindo US$ 15 milhões em indenização.





