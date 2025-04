Mulher diz que foi abusada por Nick Carter e que contraiu doença

© Getty Images

Nick Carter foi acusado de, supostamente, abusar sexualmente de uma mulher que diz em um novo processo que contraiu uma infecção sexualmente transmissível (IST), que a levaram a ser diagnosticada com câncer do colo do útero.

No processo a que a People teve acesso, Laura Penly alega que tudo aconteceu entre dezembro de 2004 e fevereiro de 2005, quando tinha 19 anos. O artista dos Backstreet Boys negou as acusações em um comunicado divulgado pelos advogados.

A suposta vítima diz que se encontravam em uma "relação sexualmente íntima e que se encontravam" quando ela ia a Los Angeles. A relação sexual consensual aconteceu pelo menos três vezes antes de as coisas, supostamente, mudarem.

Laura Penly teria pedido a Nick Carter para ele usar preservativo, mas o artista teria "recusado", o que a levou a pensar que "ele estava 'limpo de infecções sexualmente transmissíveis". E diz ainda que antes de se envolver com o músico, nunca tinha tido relações sexuais desprotegidas.

A suposta vítima diz que no início de 2005 deslocou-se até ao apartamento de Nick, mais uma vez, mas apenas na esperança de estarem juntos e verem filmes. No entanto, relata no processo, o artista "disse que não porque o único motivo para ela estar ali era para fazer sexo".

A agressão sexual teria ocorrido na cama do cantor, que a "forçou" a envolverem-se apensar de lhe ter dito "não várias vezes". A mulher justifica ainda que foi instruída a manter tudo em segredo, uma vez que possivelmente não iriam acreditar nela. Meses depois, Nick Carter teria pedido desculpa e Laura Penly aceitou encontrara-se novamente com o artista. E, diz, foi abusada pela segunda vez.

Laura Penly acusa ainda Nick de a ter "infectado com várias IST's, incluindo HPV. Perto de julho de 2005, teria testado positivo a clamídia e gonorreia, além de células cancerígenas.

Mas não fica por aqui e adianta que, em agosto, "foi diagnosticada com câncer do colo do útero em estágio 2 e teve de fazer tratamentos".

