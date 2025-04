Quando acaba 'Volta por Cima' e começa 'Dona de Mim', próxima novela das sete?

© TV Globo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "Volta por Cima" está chegando ao fim na faixa das 19h da Globo e dará lugar a "Dona de Mim" no final do mês de abril. Veja as datas de encerramento e estreia.

Último capítulo de "Volta por Cima" será exibido no sábado (26). A Globo escolheu encerrar a novela de Claudia Souto no sábado e não na sexta-feira, como é convencional, para incluir o capítulo na programação de celebração dos 60 anos da emissora.

"No sábado à noite, a gente vai ter o último capítulo da novela das sete. Os últimos capítulos normalmente acontecem às sextas-feiras, mas dessa vez vai ser diferente. Também é momento especial", disse Leonora Bardini, nova diretora de programação da Globo.

Sendo assim, "Dona de Mim" estreia na segunda-feira (28) a partir das 19h30. Escrita por Rosane Svartman, a trama será protagonizada por Clara Moneke, Elis Cabral, Tony Ramos e Claudia Abreu.

História de "Dona de Mim" foca na história de Leona (Clara Moneke). Sete anos após perder sua filha ainda no ventre, ela arranja emprego como babá na mansão de Abel (Tony Ramos), dono de uma marca de lingerie. No novo trabalho ela conhece Sofia (Elis Cabral), a filha de oito anos do patrão que sempre chama a atenção pregando peças nas babás contratadas. Com Leona a relação será diferente.

"A Leo é a primeira pessoa que entende a Sofia. E, pela primeira vez, ela tem uma babá de quem gosta. É a partir daí que começamos a falar sobre as diversas formas de maternidade, inclusive a não maternidade, amor-próprio, autoestima e diversos outros temas ligados ao feminino. Isso vai fazer parte do universo não só da protagonista, mas das outras personagens da trama", disse Rosane Svartman, ao Gshow.

