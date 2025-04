Cate Blanchett diz que pode abandonar carreira de atriz

© Gareth Cattermole/Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cate Blanchett, 55, revelou que pode abandonar carreira de atriz. Vencedora de 2 prêmios no Oscar disse que pode desistir da atuação após 30 anos de carreira. Em entrevista ao The Standard, indicou que "tem outras coisas que ainda gostaria de fazer na vida".

Família não leva a sério a desistência. De acordo com ela, sua família "sempre revira os olhos" quando ela fala sobre sua vontade de deixar a indústria cinematográfica.

Atriz australiana também revelou não se sentir confortável como celebridade. Ela admitiu que não gosta de ver suas "aspas" chamativas em entrevistas e demorou para se acostumar com os fotógrafos. "Passei a vida inteira me acostumando com a sensação de desconforto", enfatizou.

Cate Blanchett é reconhecida por inúmeros sucessos em Hollywood, como "O Curioso Caso de Benjamin Button" e o live-action de "Cinderela". A artista também ganhou duas indicações ao Oscar, de melhor atriz coadjuvante em "O Aviador" (2005) e melhor atriz em "Blue Jasmine" (2013).

