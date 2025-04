Kate Middleton reflete sobre natureza após remissão de câncer

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kate Middleton, 43, falou sobre a reconexão com a natureza após remissão de câncer. Princesa de Gales falou sobre relação com a natureza. "Acho uma reconexão emocional muito espiritual e muito intensa. Nem todo mundo tem a mesma relação talvez com a natureza, mas é muito significativo para mim como um lugar para equilibrar e encontrar uma espécie de sensação de paz e reconexão no que é um mundo muito ocupado", anunciou em um vídeo postado em seu perfil do Instagram.

Presidente Adjunta dos Escoteiros, a esposa do príncipe William relatou o impacto dessa conexão nos jovens. "O que é tão fantástico sobre os escoteiros é que as mesmas bases que sempre estiveram lá e, apesar de quão diferente o mundo moderno é hoje, elas ainda ressoam em tantos jovens e estão fazendo uma diferença enorme para eles", opinou.

Kate Middleton anunciou a remissão do câncer em janeiro deste ano. "É um alívio estar em remissão e agora continuo focada na recuperação", destacou na época.

